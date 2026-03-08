Landtagswahl Kreis Rottweil: AfD, CDU, FDP – Zwischen Jubel, Bangen und Schock

Was für ein Abend: Im Wahlkreis Rottweil wird die Landtagswahl zum Kopf-an Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD. Stefan Teufel sichert das Direktmandat, Daniel Karrais ist raus.
Die Politik hat ihre eigenen Gesetze. Und so endet die Landtagswahl im Kreis Rottweil mit einem Schock für Daniel Karrais. Die FDP ist raus aus dem Landtag, der Rottweiler Abgeordnete wird vom gefeierten Wahlgewinner 2021 zum Wahlverlierer. Das Ergebnis im Wahlkreis zeigt eine deutlich Verschiebung: Die FDP hat bei den Zweitstimmen ein Minus von elf Prozent eingefahren, die AfD ein Plus von 12,3 Prozent. Die CDU gewinnt 6,5 Prozent.