Landtagswahl in Tuningen: AfD liegt vor der CDU

Tuningen hat mit 46,5 Prozent eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Foto: tx-foto.com Grüne verlieren in Tuningen.







Drei Wahlbezirke gab es in Tuningen, wovon einer der Briefwahlbezirk war. Wie landesweit auch, gewann die AfD massiv an Stimmen hinzu, ein Plus von 15,9 Prozent kann verzeichnet werden. Im Wahlbezirk 1 und 2 lag Martin Rothweiler bei 38 und 35,5 Prozent der Erststimmen, bei den Zweitstimmen kam die AfD 38 und 34,6 Prozent. Bei der Briefwahl lag der Stimmenanteil bei 15,8 und 16,2 Prozent. Die CDU mit Andreas Braun kam auf 24,2 Prozent, bei den Zweitstimmen kamen sie auf 23,4. Martina Braun von den Grünen konnte 20,3 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen, die Partei 21,2 Prozent. Dirk Eisenbiegler (FDP) lag bei 7,1 Prozent, bei der Zweitstimme kam die Partei auf 5,0. Die SPD mit Nicola Schurr auf 6,1 und in der Zweitstimme auf 3,0. In der Gewinn- und Verlustrechnung verlieren die Grünen 7,5, die SPD 4,7 und FDP 7,8 Prozent. Die CDU gewinn 3,8 und die AfD 15,9 Prozent. Wahlberechtigt waren 1171, Wähler 544, was einer Beteiligung von 46,5 Prozent entspricht, 7 Stimmen waren ungültig.