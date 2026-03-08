Landtagswahl in St. Georgen: Das sind die größten Veränderungen im Vergleich zu 2021

Starke Zugewinne für die CDU, orkanartiger Aufwind für die AfD, herbe Verluste für Grüne und SPD und ein Debakel für die FDP – so hat St. Georgen gewählt.
Spannend wurde es am Sonntagabend, kurz nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, in der Bergstadt: Um 18.29 Uhr trudelte die erste Meldung aus dem Landkreis Villingen-Schwenningen ein – und zwar aus dem Rathaus Oberkirnach. Damit begann vor allem für CDU, Grüne und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen – weniger als fünf Prozentpunkte trennten die drei Parteien zeitweise bei der Erststimme, noch kleiner war der Abstand teils bei der Zweitstimme. Lange Zeit war nicht absehbar, wie deutlich sich Andreas Braun und die Christdemokraten letztlich durchsetzen würden.