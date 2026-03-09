Landtagswahl in Seewald: Nur eine Stimme für die SPD in Erzgrube

Während CDU und AfD in den Ortsteilen von Seewald dominieren, fallen die Ergebnisse für SPD, Grüne und FDP teils bitter aus.

Seewald bleibt auch weiterhin fest in schwarzer Hand. 36,5 Prozent der Zweitstimmen konnte die CDU hier für sich gewinnen (2021: 33,6). Die meisten Stimmen sammelte die Partei dabei im Ortsteil Hochdorf mit 45,5 Prozent. Auch in den Ortsteilen Besenfeld (36,1), Göttelfingen (35,4) und Erzgrube (42,1) sowie bei den Briefwählern (35,1) belegt die CDU klar den ersten Platz. Kandidatin Katrin Schindele schneidet mit Ausnahme von Hochdorf überall noch besser ab als ihre Partei.

Den stärksten Zuwachs erlebte die AfD. Lag sie bei der Landtagswahl 2021 noch bei 14,6 Prozent, konnte sie sich in diesem Jahr mit 27,3 Prozent fast verdoppeln. Am stärksten ist auch die AfD in Hochdorf, wo sie 40 Prozent der Erst- und 34,5 Prozent der Zweitstimmen enthält. Den zweiten Platz belegt die AfD auch in Besenfeld (28,5), Göttelfingen (31) und Erzgrube (23,7) sowie bei den Briefwählern (22). AfD-Kandidat Andreas Grammel, der in Besenfeld wohnt, holt in seinem Ortsteil 30,7 Prozent Erststimmen und insgesamt in Seewald 28,6.

Die Grünen verlieren in Seewald 2 Prozentpunkte und liegen mit 17,8 Prozent auf Platz drei. In Hochdorf konnte die Partei lediglich 1,8 Prozent der Zweitstimmen für sich gewinnen – ebenso viele oder wenige wie das Bündnis C. Deren Direktkandidat Walter Schäuffele holt in dem Ortsteil mit 3,6 Prozent sogar mehr Erststimmen als die Kandidaten von von SPD, Grüne und Linke.

Die SPD scheitert mit 3,6 Prozent der Zweitstimmen an der 5-Prozent-Marke (2021: 5,8), ebenso wie die Linken mit 2,6 Prozent (2021: 1,9). Würde hingegen ausschließlich das Wahlergebnis in Erzgrube zählen, hätte es auch die Linke mit 5,3 Prozent in den Landtag geschafft. Die SPD kommt in Erzgrube auf nur 1,3 Prozent – oder in Stimmen ausgedrückt: eine von 76.

Einen starken Verlust verbucht die FDP: Lag sie 2021 noch bei 16, 3 Prozent, schaffte sie Es in diesem Jahr lediglich auf 5,2 Prozent. Das für sie beste Ergebnis machte die Partei dabei im Ortsteil Erzgrube mit 9,2 Prozent der Zweitstimmen. Dort schneidet Kandidat Veit Grünberg mit 13,2 Prozent der Erststimmen sogar noch besser ab, während vor allem Grünen-Kandidat Daniel Belling (7,9) schwächelt.

Die Wahlbeteiligung liegt in Seewald bei 72,5 Prozent und damit höher als 2021 (64,5). 1189 der 1641 Wahlberechtigten in der Gemeinde gaben am Sonntag ihre Stimme ab.