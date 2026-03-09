Landtagswahl in Seewald: Nur eine Stimme für die SPD in Erzgrube

Während CDU und AfD in den Ortsteilen von Seewald dominieren, fallen die Ergebnisse für SPD, Grüne und FDP teils bitter aus.
Seewald bleibt auch weiterhin fest in schwarzer Hand. 36,5 Prozent der Zweitstimmen konnte die CDU hier für sich gewinnen (2021: 33,6). Die meisten Stimmen sammelte die Partei dabei im Ortsteil Hochdorf mit 45,5 Prozent. Auch in den Ortsteilen Besenfeld (36,1), Göttelfingen (35,4) und Erzgrube (42,1) sowie bei den Briefwählern (35,1) belegt die CDU klar den ersten Platz. Kandidatin Katrin Schindele schneidet mit Ausnahme von Hochdorf überall noch besser ab als ihre Partei.