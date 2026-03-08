Landtagswahl in Schramberg: CDU bleibt stärkste Kraft in der Stadt

AfD verdoppelt ihr Ergebnis auf 25 Prozent, Verluste für Grüne, SPD und FDP: Die Landtagswahl hat das politische Kräfteverhältnis in Schramberg spürbar verschoben.
Die Wahlbeteiligung liegt bei knapp 66 Prozent. Das erste Ergebnis in Schramberg stand gestern um kurz vor 19 Uhr fest und es kam aus Heiligenbronn. Dort gingen knapp 40 Prozent der abgegebenen Stimmen an die AfD (CDU rund 35 Prozent). Und auch beim zweiten ausgezählten Bezirk (Sulgen 3) lag die AfD mit knapp 30 Prozent vorne. „Es handelt sich um eine demokratische Entscheidung, die es zu akzeptieren gilt“, kommentiert Birgit Kronenbitter (AfD), Mitglied des Schramberger Gemeinderates und des Kreistages, die Wahl. Insgesamt lag ihre Partei bei rund 25 Prozent (2021 waren es noch zwölf Prozent).