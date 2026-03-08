Landtagswahl in Rottweil: Teufel hat die Rottweiler überzeugt

CDU-Kandidat Stefan Teufel und die Union holen sich die Stadt zurück. Die Wahlbeteiligung steigt von 61,8 auf 67,9 Prozent.
Mit kräftigen Zugewinnen melden sich sowohl Stefan Teufel als auch die CDU in Rottweil zurück. 35 Prozent der Erststimmen holt Teufel bei der Landtagswahl 2026, Auf 30,2 Prozent der Zweitstimmen verbessert sich die Union. Bei der zurückliegenden Wahl 2021 waren es in der Stadt nur noch 24,4 Prozent der Wähler gewesen – bei 31 Prozent für die Grünen. Die sacken dieses Mal leicht auf 29,2 Prozent der Stimmen ab. Artur Eichin bleibt hier mit einem Ergebnis von 20,3 Prozent sogar klar hinter dem Parteiergebnis zurück.