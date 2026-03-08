Landtagswahl in Rottweil: Teufel hat die Rottweiler überzeugt

Mit kräftigen Zugewinnen melden sich sowohl Stefan Teufel als auch die CDU in Rottweil zurück. 35 Prozent der Erststimmen holt Teufel bei der Landtagswahl 2026, Auf 30,2 Prozent der Zweitstimmen verbessert sich die Union. Bei der zurückliegenden Wahl 2021 waren es in der Stadt nur noch 24,4 Prozent der Wähler gewesen – bei 31 Prozent für die Grünen. Die sacken dieses Mal leicht auf 29,2 Prozent der Stimmen ab. Artur Eichin bleibt hier mit einem Ergebnis von 20,3 Prozent sogar klar hinter dem Parteiergebnis zurück.

Noch kräftiger fallen die Gewinne allerdings bei der AfD und Kandidat Emil Sänze aus. Die Partei verdoppelt den Stimmenanteil von 11,9 (2021) auf 22 Prozent fast. Sänze streicht in Rottweil 21,5 Prozent der Erststimmen ein.

Das erste Ergebnisnach 40 Minuten

40 Minuten nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, trudelte am Sonntagabend im Rottweiler Rathaus das erste Ergebnis aus einem Wahlbezirk ein: Zepfenhan meldete klare Ergebnisse für CDU-Kandidat Stefan Teufel wie auch für seine Partei. Sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweistimmen folgen Emil Sänze und die AfD – noch vor den Grünen und Artur Eichin.

Nur drei Minuten später folgte der zweite Wahlbezirk: Neukirch, wo das AfD-Ergebnis nochmals aufhorchen ließ. Das beste Zweitstimmen-Ergebnis holt die Alternative hier, Sänze liegt nur zwei Stimmen hinter Teufel.

Diese ersten Zahlen zur Landtagswahl 2026 in Rottweil sollten keine Einzelfälle aus Teilorten bleiben. Auch direkt in Rottweil hat Teufel immer wieder das Nachsehen. Die Wähler im Bezirk Eichendorffschule stimmen häufiger für die Grünen und Eichin sowie für die AfD und Sänze. Teufel und die Union folgen hier in der Wählergunst erst auf Rang drei.

Und wieder mal der Hegneberg

In der Achertschule räumen Sänze und die AfD sowohl bei Erst- als auch bei Zweistimmen am erfolgreichsten ab. Und das Wahlergebnis der AfD am Hegneberg überrascht schon gar nicht mehr: Auf 51,2 Prozent der Erststimmen kommt Emil Sänze hier, die Partei bei den Zweitstimmen auf 51,6 Prozent. CDU und Grüne kommen hier indes nicht einmal gemeinsam auf 40 Prozent.

Indes: Bei den 4321 Briefwählern und in großen Wahlbezirken relativierte sich dieses Bild etwas. Stefan Teufel lag bei den Stimmenzahlen vorne, Eichin folgte mit knappem Vorsprung vor Sänze. Bei den Zweitstimmen blieb die Union zumindest knapp vor den Grünen, während die AfD hier mit deutlicherem Abstand auf Rang drei folgte.

Beim Blick auf die Ergebnisse von Daniel Karrais und der FDP bei den Landtagswahlen 2026 ist schon fast von einem Desaster zu sprechen. Dass der Rottweiler Liberale 9,3 Prozent der Erststimmen erhält, die FDP auf 5,3 Prozent kommt, bleibt eine Erwähnung wert, zeichnet aber den Absturz von 15,8 Prozent in 2021 in aller Deutlichkeit nach. Und weil die Liberalen landesweit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, heißt es für Karrais Abschied vom Abgeordnetenbüro zu nehmen.

Um 20.51 Uhr ist in Rottweil dann mit dem letzten Ergebnis der insgesamt 25 Wahlbezirke (darunter acht Briefwahlbezirke) klar: Die SPD setzt den Abwärtstrend von 2021 ungebremst weiter fort. 5,4 Prozent der Erststimmen entfallen in Rottweil auf Ali Zarabi, 3,9 Prozent der Zweitstimmen auf seine sozialdemokratische Partei. Die Zugewinne bei den Linken und dem BSW sind zwar vorhanden, bleiben gleichwohl aber marginal.