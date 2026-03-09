Landtagswahl in Loßburg: So haben die einzelnen Teilorte gewählt

Die Loßburger haben gewählt: Die CDU bleibt mit 36,6 Prozent der Zweitstimmen weiterhin stärkste Kraft. Wie die einzelnen Teilorte gewählt haben und welche Besonderheiten auffallen.
Die CDU ist in der Gemeinde Loßburg weiterhin stärkste Kraft: 36,6 Prozent der Zweitstimmen konnte die Partei für sich gewinnen. 2021 lag sie noch bei 24,4 Prozent – ein Zuwachs von 12,3 Prozentpunkten. Die AfD schaffte es auf den zweiten Platz. Mit 23,7 Prozent konnte sie ihr Ergebnis von 2021 (12,5 Prozent) fast verdoppeln. Die Grünen folgten mit 20,4 Prozent (2021: 21,8 Prozent).