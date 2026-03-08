Landtagswahl in Lörrach: Grüne machen auch im Wahlkreis Lörrach das Rennen – aber knapp

Spannend: Bei der Auszählung der Stimmen überholte um Punkt 20 Uhr Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann den CDU-Mitbewerber Peter Schelshorn.
Zunächst umgekehrte Vorzeichen: Während auf Landesebene die Grünen den Prognosen zufolge das Rennen bei der Landtagswahl 2026 machten, hatte im Wahlkreis Lörrach die CDU bei den Erststimmen bis kurz vor 20 Uhr die Nase vorne: Dann zog Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann an Peter Schelshorn vorbei. Der CDU-Mann konnte bis Redaktionsschluss 27,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Auf die Zweitstimmen entfielen 26 Prozent. Bei der vergangenen Landtagswahl musste seine Partei Federn lassen: Auf Christoph Nitz kamen damals 21,4 Prozent, 3,8 Prozentpunkte weniger.