Landtagswahl in Lörrach: Grüne machen auch im Wahlkreis Lörrach das Rennen – aber knapp

Zunächst umgekehrte Vorzeichen: Während auf Landesebene die Grünen den Prognosen zufolge das Rennen bei der Landtagswahl 2026 machten, hatte im Wahlkreis Lörrach die CDU bei den Erststimmen bis kurz vor 20 Uhr die Nase vorne: Dann zog Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann an Peter Schelshorn vorbei. Der CDU-Mann konnte bis Redaktionsschluss 27,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Auf die Zweitstimmen entfielen 26 Prozent. Bei der vergangenen Landtagswahl musste seine Partei Federn lassen: Auf Christoph Nitz kamen damals 21,4 Prozent, 3,8 Prozentpunkte weniger.

Unterdessen vorsichtiges Aufatmen bei Sarah Hagmann: Die erste Prognose um 18 Uhr stimmte die Grünen-Landtagsabgeordnete zuversichtlich, ihr Mandat verteidigen zu können. Noch sei es aber zu früh, so Hagmann bei der Wahlparty im Nellie Nashorn. Wegen der Wahlrechtsreform müsse das Endergebnis abgewartet werden. Das lag dieser Zeitung bis Redaktionsschluss nicht vor. Hagmann zeigte sich dankbar für einen „sehr fairen Wahlkampf im Wahlkreis Lörrach“, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Mit Stand Redaktionsschluss konnte Hagmann 27,4 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen, 32,3 Prozent der Wähler machten das zweite Kreuz bei den Grünen. Sie rückte für Josha Frey Anfang 2024 in den Landtag von Baden-Württemberg nach, auf den 2021 insgesamt 35,8 Prozent entfielen. Für den Grünen-Politiker, der 2011 erstmals im Zweitmandat in den Landtag einzog, war das ein Zuwachs von rund vier Prozentpunkten.

Derweil muss der SPD-Abgeordnete Jonas Hoffmann um sein Mandat bangen. Bei der letzten Wahl erhielt er über die Landesliste das erhoffte Ticket nach Stuttgart. Diesmal steht er auf Rang elf von insgesamt 69 Kandidaten – auf Landesebene fuhr seine Partei herbe Verluste ein. Hoffmann erhielt am Sonntag 12,3 Prozent der Erststimmen, sieben Prozent der Wähler machten ihr Kreuzchen bei der SPD. Mit 12,6 Prozent heimste Hoffmann 2021 das zweitbeste Ergebnis seiner Partei in Südbaden ein.

Wiederholt ins Rennen um ein Landtagsmandat startete Felix Düster. Er hatte 2021 das Zweitmandat nur knapp verpasst, seine Partei verbesserte sich damals im Wahlkreis aber um 3,8 Punkte auf 10,3 Prozent. Auf ihn entfielen bis Redaktionsschluss 4,7 Prozent der Erststimmen. 3,9 Prozent der Wähler votierten mit ihrer Zweitstimme für die Liberalen. Am Abend zeichnete sich ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde ab.

Zu den Gewinnern dieser Wahl zählte die AfD: Wolfgang Koch konnte 18,2 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen, im Jahr 2021 kam Dubravko Mandic auf 7,9 Prozent. Die Linke mit Lars Biesenthal scheiterten mit rund 4,5 Prozent abermals an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,5 Prozent.