Landtagswahl in Lörrach: 106 Stimmen machen für Hagmann den Unterschied

Interview: Sarah Hagmann verteidigt ihr Landtagsmandat. Mit nach Stuttgart nimmt die Gewinnerin des spannenden Wahlabends zahlreiche Aufgaben.
Mit knappen 0,1 Prozentpunkten beziehungsweise 106 Stimmen Vorsprung hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann ihr Mandat im Wahlkreis Lörrach verteidigt. Es herrschte Spannung pur bei der Stimmenauszählung. Um Punkt 20 Uhr am Sonntagabend nahm Hagmann, die für Josha Frey Anfang 2024 in den Landtag nachgerückt war, nach einer spannenden Aufholjagd die Führungsposition ein. CDU-Mitbewerber Peter Schelshorn unterlag denkbar knapp.