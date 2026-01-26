Landtagswahl in JVA Rottenburg: Einige Häftlinge dürfen sogar ins Wahllokal

Wenn am 8. März in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt wird, dürfen auch Häftlinge abstimmen. In der JVA Rottenburg ist die Wahl sogar Thema im Schulunterricht.
„Gefangene, die – entweder in Rottenburg oder in ihrer Heimatgemeinde – in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten – wie wir alle – eine Wahlbenachrichtigung und können dann Briefwahlunterlagen beantragen“, erklärt Matthias Weckerle, Leiter der Justizvollzugsanstalt Rottenburg, wie bei der anstehenden Landtagswahl am 8. März auch Häftlinge ihr Wahlrecht wahrnehmen können.