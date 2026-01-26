Landtagswahl in JVA Rottenburg: Einige Häftlinge dürfen sogar ins Wahllokal

Wenn am 8. März in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt wird, dürfen auch Häftlinge abstimmen. In der JVA Rottenburg ist die Wahl sogar Thema im Schulunterricht.

„Gefangene, die – entweder in Rottenburg oder in ihrer Heimatgemeinde – in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten – wie wir alle – eine Wahlbenachrichtigung und können dann Briefwahlunterlagen beantragen“, erklärt Matthias Weckerle, Leiter der Justizvollzugsanstalt Rottenburg, wie bei der anstehenden Landtagswahl am 8. März auch Häftlinge ihr Wahlrecht wahrnehmen können.

Denn die Inhaftierung hat keinen Einfluss auf die Wahlberechtigung – wahlberechtigt sind bei der Landtagswahl daher alle Gefangenen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Weckerle sagt: „Aktuell sind das etwa 45 Prozent aller Gefangenen bei insgesamt etwa 550 Gefangenen.“

Lediglich für ganz bestimmte Straftatbestände wie Hoch- und Landesverrat oder der Vorbereitung eines Angriffskriegs sehe das Strafgesetzbuch als mögliche Nebenfolge vor, dass durch das Gericht das aktive Wahlrecht für einen festgelegten Zeitraum entzogen wird. „Das sind aber absolute Einzelfälle und betrifft unsere Klientel eher nicht“, meint Weckerle.

Ausnahmen von der Briefwahl

Wie eine Wahl für die Häftlinge genau abläuft, hängt davon ab, in welcher Art von Vollzug sie untergebracht sind. In der Regel könnten wahlberechtigte Gefangene per Briefwahl an der Wahl teilnehmen, sagt Weckerle. Doch es gibt auch Ausnahmen: „Gefangene, die am Wahltag vollzugsöffnende Maßnahmen haben, können in einem Wahllokal wählen. Dies betrifft auch Gefangene aus unseren offenen Abteilungen (Außenstelle Maßhalderbuch und Freigängerheim). Wir informieren die Gefangenen über die Wahl und den organisatorischen Ablauf“, sagt der JVA-Leiter.

Geheime Wahl

Auch das Recht auf eine geheime Wahl haben die Häftlinge in Rottenburg. „Um eine geheime Wahl gewährleisten zu können, ermöglichen wir Gefangenen, die in einem Gemeinschaftshaftraum untergebracht sind und deshalb nicht ganz zuverlässig die Möglichkeit haben, unbeobachtet zu wählen, Zugang zu einem Raum, in dem sie alleine wählen können. Auch danach wird von uns natürlich nicht kontrolliert, wie gewählt wurde. Die Wahl bleibt geheim“, sagt Weckerle.

Informieren könnten sich die Gefangenen über Parteien, die Wahlen und Politik vor allem über die Medien – TV, Radio, Tageszeitungen, erklärt Weckerle. „Die anstehenden Wahlen werden auch im Schulunterricht in der Anstalt thematisiert, an dem einige Gefangene teilnehmen.“

Wie groß ist das Interesse?

Doch interessieren sich Häftlinge überhaupt für Wahlen? Auch dazu hat der Leiter der Rottenburger JVA eine Einschätzung. Er meint: „Das Interesse an Wahlen ist bei den Gefangenen sehr unterschiedlich. Bei vielen Gefangenen stehen doch aufgrund der Haftsituation persönliche Themen sehr im Vordergrund. Viele Gefangene haben psychische Probleme oder haben mit Suchtproblemen zu kämpfen.“

Unsere Empfehlung für Sie Eskalation in JVA Rottenburg Aufseher nennt Häftling einen „Fisch“ Nach dem Hofgang in der JVA greift ein Häftling einen Aufseher an. Vor Gericht äußern mehrere Gefangene Vorwürfe gegen den Aufseher in der Rottenburger Vollzugsanstalt.

Niedrige Wahlbeteiligung

Das Interesse an politischer Diskussion sei daher sicher eher unterdurchschnittlich. Insofern sei auch die Wahlbeteiligung niedrig. Eine genaue Statistik führe man dazu jedoch nicht. Weckerle meint, dass erfahrungsgemäß das Interesse an Bundestagswahlen doch am größten sei. Die Wahlbeteiligung bei einer der vergangenen Bundestagswahlen sei bei etwa fast einem Drittel der wahlberechtigten Gefangenen gelegen. „Bei Kommunalwahlen und Europawahlen haben in der Vergangenheit meist nur wenige Gefangene gewählt“, berichtet der JVA-Leiter.