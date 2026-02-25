Landtagswahl in Furtwangen: Verzögerung bei Wahlbenachrichtigungen – das müssen Wähler jetzt wissen

Die Landtagswahl steht kurz bevor. Die Stadtverwaltung Furtwangen bereitet sich vor – doch bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigung kam es zu Problemen. Was müssen Bürger beachten?
Nicht mehr lange bis in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt wird. Auch in Furtwangen werden Wahllokale vorbereitet und Helfer eingeteilt. Doch bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen kam es zuletzt zu Problemen. Mehrere Bürger berichten von verspäteter oder bislang ausgebliebener Post. Bis zum 15. Februar hätten die Wahlbenachrichtigungen ankommen müssen.