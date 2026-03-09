Landtagswahl in Freudenstadt: Mal 45 Prozent AfD, mal 55 Prozent CDU – so wurde in den Bezirken gewählt

Nachdem 2021 noch die Grünen stärkste Kraft in Freudenstadt waren, ist die CDU wieder zurück an der Spitze. In den Wahlbezirken gibt es aber teils heftige Ausreißer.
Hätten nur die Freudenstädter gewählt, würde der neue Ministerpräsident Manuel Hagel heißen: 30,8 Prozent der Zweitstimmen gehen an die CDU, die damit den ersten Platz in der Stadt zurückerobert, den sie 2021 an die Grünen verloren hatte. Die Grünen (25,6) landen mit einem knappen Vorsprung vor der AfD (23,8), die mit mehr als 12 Prozent den höchsten Zuwachs verbucht.