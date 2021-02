Landtagswahl in Freudenstadt AfD-Mann Uwe Hellstern mit Faible für Helmut Schmidt

Nach dem Abitur Chemie studiert

Hellstern sieht in seinem Faible für Schmidt und seiner AfD-Mitgliedschaft jedoch keinen Widerspruch: "Die AfD ist eine bürgerliche, eine wertkonservative Partei." Die SPD dagegen sei später, nach Schmidt immer weiter nach links gedriftet, deshalb sei er dann auch ausgetreten. Hellstern stammt aus einer alteingesessenen Handwerkerfamilie aus Nordstetten, die Männer seien in der siebten Generation Schmiedemeister gewesen. "Meine Generation war die erste, die das Handwerk nicht mehr fortgeführt hat." Er habe in Freudenstadt das Abitur gemacht, dann Chemie studiert, das habe ihn schon in der Schule interessiert. Er habe auch promoviert. Seitdem arbeite er im Geräte- und Anlagebau. Heute wohnt Hellstern mit seiner Familie in einem schmucken Einfamilienhaus in Horb, im Wohnzimmer steht ein schönes, altes Klavier. Auf dem habe schon seine Großmutter gespielt, erzählt er. Er selbst und seine Kinder spielten nicht Klavier.

Aber zurück zur Politik. Auch mit Gerhard Schröder, dem sozialdemokratischen Kanzler, sei er noch alles in allem ganz zufrieden gewesen, wenn auch dessen Agenda 2010 eine "große Zumutung" gewesen sei. Ganz anders klingt es, wenn Hellstern auf Angela Merkel zu sprechen kommt und auf die Flüchtlinge. 2015 sei er dann in die AfD eingetreten. "Da war die Flüchtlingskrise." Am Parlament vorbei, "im Küchenkabinett" habe Frau Merkel damals entschieden, innerhalb weniger Monate hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen.

Es geht nicht nur um Flüchtlinge

Er sei damals in die AfD eingetreten, "weil ich immer deutlicher falsche Weichenstellungen für unser Land gesehen habe, welche dessen Zukunft und die Lebensperspektiven unserer Kinder bedrohen". Auch in seinem Schreiben an die Wähler warnt Hellstern vor einer "ungeordneten, unbegrenzten Einwanderung" – obwohl derzeit gar keine großen Flüchtlingsströme mehr nach Deutschland drängen. Allerdings: Hellstern räumt ein, damals während der Hochphase des Bürgerkriegs in Syrien "hätte ich eine größere Anzahl von Flüchtlingen akzeptiert – aber eben nur temporär". Allerdings gehe es der Partei nicht ausschließlich um das Flüchtlingsthema, "das will uns nur die Presse aufdrücken".

Seit 2019 ist er Mitglied im Kreistag in Freudenstadt. Hellstern, so etwa auch das Urteil politischer Gegner aus dem Kreis, sei "kein Hetzer, kein Radikaler". Doch er nehme es in Kauf, dass sich in der AfD eben durchaus Hetzer und Radikale tummelten. Immer wieder betont Hellstern, die AfD sei eine bürgerliche Partei. Gefragt nach dem seit Monaten tobenden Richtungsstreit etwa zwischen AfD-Chef Jörg Meuthen und den radikaleren Kräften weicht Hellstern beharrlich aus. "Ich stehe bei denen, die das Parteiprogramm unterstützen."

Zur Person: Wer ist Uwe Hellstern?

Allerdings, gegenüber dem Parteigranden und Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, der die Nazizeit schon mal als "Vogelschiss der Geschichte" bezeichnet hatte, äußert er erhebliche Vorbehalte. "Ich habe meine Probleme mit unserem Fraktionsvorsitzenden im Bundestag."

