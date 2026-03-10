Landtagswahl in Egenhausen: Briefwähler sprechen sich deutlich für CDU aus

Die Wahl in Egenhausen fiel klar für die Christdemokraten aus. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten AfD und die Grünen.
Die CDU hat bei der Landtagswahl 2026 in Egenhausen mit 37,7 Prozent die meisten Stimmen geholt, deutlich vor der AfD, für die sich 29,7 Prozent der Egenhäuser Wähler aussprachen. Das ergibt das vorläufige amtliche Endergebnis. Die meisten Erststimmen – erstmals wurden Kandidat und Partei getrennt gewählt – erhielt Carl Christian Hirsch für die CDU mit 41,7 Prozent (491 Stimmen), gefolgt von Miguel Klauß mit immerhin 30,1 Prozent der Stimmen (354).