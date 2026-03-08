Landtagswahl in Dornhan: FDP verliert, AfD legt zu

Bei einer Wahlbeteiligung von 74,5 Prozent haben die meisten Bürger für die CDU gestimmt. Den größten Stimmenzuwachs hatte jedoch die AfD.

Die CDU ist mit 39,1 Prozent klare Stimmenführerin, die AfD liegt mit 25,9 Prozent auf Platz zwei.

Deutlich dahinter die Grünen mit 15,8 Prozent, während es die FDP mit 6,3 Prozent in der Stadt knapp über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Allerdings immerhin mit mehr Prozentpunkten als die SPD, die auf 5,2 Prozent der abgegebenen Erststimmen kommt. Bei der Linken sind es 2,7 Prozent, bei Volt 1,9 Prozent.

Mit Blick auf die Zweitstimmen hat die FDP mit 13 Prozent am meisten Einbußen gehabt, die Grünen haben ein Minus von 2,8 Prozent, die SPD von 2,4 Prozent. Die CDU konnte mit einem Plus von 5,5 Prozent hingegen zulegen, die AfD sogar mit 12,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,5 Prozent.