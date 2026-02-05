Landtagswahl in Donaueschingen: Podiumsdiskussion mit den Kandidaten

Endspurt bei der Wahlvorbereitung. Die Kandidaten der Landtagswahl diskutieren am 25. Februar in der Bürgerhalle in Aasen. Die ehrenamtlichen Wahlhelfer stehen bereit.
In Donaueschingen laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl auf Hochtouren. Schon in wenigen Wochen, am 8. März, öffnen sich die Wahllokale, und die Stadt sorgt derzeit dafür, dass alle organisatorischen Fäden rechtzeitig zusammenlaufen. Seit Ende Januar werden die amtlichen Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten verschickt, wie Stadtpressesprecherin Beatrix Grüninger mitteilt.