Landtagswahl in Donaueschingen: AfD landet auf dem zweiten Platz

Die AfD hat gegenüber dem Landesergebnis in Donaueschingen überdurchschnittlich zugelegt.
Auch wenn die AfD gegenüber 10,8 Prozent im Jahr 2021 auf 23,6 Prozent bei den Erststimmen für den Kandidaten Kay Rittweg und 24 Prozent bei den Zweitstimmen zulegte, gelang es der CDU und ihrem Landtagsabgeordneten Guido Wolf, sich nach den damals herben Verlusten und einem Ergebnis von 22,8 Prozent in Donaueschingen mit nun 28,8 Prozent an Erst- und 28,4 Prozent an Zweitstimmen wieder an die Spitze zu setzen.