Landtagswahl in: Dörfer in unterschiedlichen Parteifarben

In den großen Zügen zeigt sich das Wahlergebnis in Schopfheim auf der allgemeinen Linie. Beim Detailblick auf Dörfer und Parteien gibt es aber einige Besonderheiten.
Auch in Schopfheim lieferten sich Grüne und CDU zumindest bei der Erststimme ein Kopf-an-Kopf-Rennen – das letztlich die Grünen mit 28 gegenüber 26,3 Prozent für sich entscheiden. Deutlicher der Abstand bei den Zweitstimmen: 33,3 gegenüber 23,7, Prozent. Die AfD profilierte sich klar als drittstärkste Partei: Jeder fünfte Wähler gab dem Direktkandidat Wolfgang Koch seine Erststimme, beinahe ebenso viele setzten bei der Zweitstimme ihr Kreuz bei der AfD. Exakt auf Kreislinie waren die Ergebnisse für die SPD: 12,3 Prozent bei den Erst- und sieben Prozent bei den Zweitstimmen. Die Linke vor FDP, Freien Wählern und BSW – allesamt aber unter der Fünfprozent-Marke: Auch hier spiegelt das Ergebnis in der Markgrafenstadt den allgemeinen Trend.