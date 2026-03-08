Landtagswahl in Calw: Die CDU geht in Calw als Sieger hervor

Nach einem spannenden Rennen setzte sich die CDU an die Spitze vor Grünen und AfD. Die Grünen mussten im Vergleich zur Landtagswahl 2021 Federn lassen, die AfD konnte deutlich zulegen.

Wenige Minuten vor 18 Uhr und damit vor der Schließung der Wahllokale. Bereits zum Mittag war die Wahlbeteiligung im Land hoch. Die letzten Umfragen zeichnen das Bild von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen. Bei der ersten Prognose und Hochrechnung liegen dann die Grünen knapp vorne. Und wie wählen die Calwer?

Stand 18.53 Uhr 18.53 Uhr, zwei Wahlbezirke von 23 sind ausgezählt. Bei den Erststimmen liegt die AfD mit 29,3 Prozent vorne, gefolgt von der CDU mit 25,4 Prozent, und den Grünen mit bei 22,1 Prozent, die SPD kommt auf 10,7 Prozent, Die Linke auf 8,4 und die FDP auf 3,8 Prozent. Bei den Zweitstimmen stehen die Grünen bei 31,4 Prozent, die AfD bei 27,0 Prozent, die CDU bei 20,7 Prozent, SPD bei 6,2 Prozent, Die Linke bei 5,5 Prozent und FDP bei 1,9 Prozent.

Stand 19.54 Uhr

19.54 Uhr, 19 Wahlbezirke sind ausgezählt. Bei den Erststimmen liegt die CDU klar vorne mit 33,8 Prozent, dahinter die AfD mit 24, 7 Prozent, es folgen die Grünen mit 19,4 Prozent, dann die SPD mit 10,4 Prozent, Die Linke mit 5,0 und die FDP mit 4,9 Prozent.

Zweitstimmen: CDU mit 28,0 Prozent dicht gefolgt von den Grünen mit 27,4 Prozent, AfD mit 24,4 Prozent, die SPD weit abgeschlagen mit 5,3 Prozent, die FDP mit 4,0 und Die Linke mit 3, 7 Prozent.

Stand 20.27 Uhr

20.27 Uhr, alle Wahlbezirke sind ausgezählt: Bei den Erststimmen überragt die CDU alle mit 34,4 Prozent. Die AfD kommt noch auf 23,3 Prozent, die Grünen liegen bei 19,7 Prozent, SPD erzielt 10,9 Prozent, die FDP 5,1 und Die Linke 5,0.

Auch bei den Zweitstimmen schlägt die CDU die Grünen (28,1) noch knapp mit 28,3 Prozent. Die AfD erreicht 23,1 Prozent. Die SPD kommt auf 5,3 Prozent, ganz abgehängt sind FDP (4,3) und Die Linke (3,7).

Bei den Erststimmen positioniert sich die CDU in dieser Wahlnacht in Calw schnell vorne und lässt die AfD hinter sich. Die Grünen pendeln sich bei rund 20 Prozent ein.

Stimmkönig Hirsch

Klarer Stimmkönig ist Carl Christian Hirsch (CDU) mit 3631 Stimmen. Klauß Miguel (AfD) vereint 2452 Stimmen auf sich. Fynn Rubehn (Grüne) erhält 2081 Stimmen. Daniela Steinrode erzielt einen Achtungserfolg mit 1150 Stimmen. Abgeschlagen sind Johannes Feldmann (FDP, 538) und Thomas Hanser (Die Linke, 523).

Bei den Zweitstimmen liefern sich auch in Calw Grüne und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die CDU schließlich doch noch für sich entscheidet. Die AfD wird drittstärkste Kraft. Die SPD schafft es gerade so über 5 Prozent.

Vergleich Landtagswahl 2021

Es zeigt sich also eine klare Verschiebung im Vergleich zur Landtagswahl 2021. Die Grünen hatten 2021 in Calw die Nase vorne mit 31,5 Prozent der Stimmen und mussten nun ziemlich Federn lassen, wobei sie beim Zweitstimmen-Ergebnis immer noch auf 28,1 Prozent kommen.

Die CDU kam damals in Calw gerade einmal auf 24,9 Prozent der Stimmen und hat jetzt deutlich zugelegt, sowohl bei Erst- als auch Zweitstimme.

11,1 Prozent der Stimmen erzielte die AfD bei der Landtagswahl 2021 und konnte sich sowohl bei Erst- als auch Zweitstimme auf mehr als das Doppelte steigern.

2021 erzielte die SPD in Calw 8,5 Prozent der Stimmen und konnte dieses Ergebnis bei der Erststimme steigern, fiel aber bei der Zweitstimme deutlich zurück.

Die FDP hatte bei der Landtagswahl 2021 noch 8,5 Prozent der Stimmen und liegt nun bei der Zweitstimme unter 5 Prozent, bei der Erststimme knapp darüber. Die Linke kam 2021 auf 3,7 Prozent der Stimmen und hielt das Niveau.

Wahlbeteiligung

Eine klare Steigerung gab es bei der Wahlbeteiligung. Lag diese bei der Landtagswahl 2021 noch bei 60,8 Prozent, kletterte sie dieses Mal auf 67,6 Prozent.