Landtagswahl in Calw: Die CDU geht in Calw als Sieger hervor

Nach einem spannenden Rennen setzte sich die CDU an die Spitze vor Grünen und AfD. Die Grünen mussten im Vergleich zur Landtagswahl 2021 Federn lassen, die AfD konnte deutlich zulegen.
Wenige Minuten vor 18 Uhr und damit vor der Schließung der Wahllokale. Bereits zum Mittag war die Wahlbeteiligung im Land hoch. Die letzten Umfragen zeichnen das Bild von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen. Bei der ersten Prognose und Hochrechnung liegen dann die Grünen knapp vorne. Und wie wählen die Calwer?