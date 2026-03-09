Landtagswahl in Burladingen: „Natürlich bin ich nicht begeistert“

CDU-Stadtverbandsvorsitzende Dörte Conradi und Grünen-Ortsvereinsvorsitzender Christian Burmeister-van Dülmen über das Abschneiden ihrer Direktkandidaten.
Burladingen galt Jahrzehnte als CDU-Hochburg und stellt auch heute noch den stärksten Stadtverband der Partei im Zollernalbkreis. Dem Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag zufolge bleibt die CDU mutmaßlich der (Junior-)Partner der Grünen im Parlament. Das Amt des Ministerpräsidenten dürfte Cem Özdemir bekleiden. Das sah noch vor wenigen Monaten ganz anders aus, die Christdemokraten schienen zur stärksten Kraft zu avancieren, die Grünen abzufallen.