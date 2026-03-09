Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker zeigt sich erfreut, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Landtagswahl in Binzen erneut über dem Landesschnitt lag.
Die CDU kam bei der Landtagswahl im Jahr 2021 in Binzen auf 19,7 Prozent der Zweitstimmen und konnte sich in diesem Jahr auf 29,1 Prozent steigern. Zugleich konnte die Partei die größten Gewinne bei den Zweitstimmen für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 stieg ihr Ergebnis um 9,4 Prozentpunkte. Woher genau diese Steigerung rührt, vermochte Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu sagen.