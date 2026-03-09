Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker zeigt sich erfreut, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Landtagswahl in Binzen erneut über dem Landesschnitt lag.

Die CDU kam bei der Landtagswahl im Jahr 2021 in Binzen auf 19,7 Prozent der Zweitstimmen und konnte sich in diesem Jahr auf 29,1 Prozent steigern. Zugleich konnte die Partei die größten Gewinne bei den Zweitstimmen für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 stieg ihr Ergebnis um 9,4 Prozentpunkte. Woher genau diese Steigerung rührt, vermochte Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu sagen.

Für ihn sei aber klar, dass der CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn einen hervorragenden Wahlkampf geliefert habe: „Wenn man der Amtsinhaberin so nahe kommt, ist das ein sehr gutes Zeichen.“Bei der Erststimme ist Schelshorn mit 28,6 gut herangekommen an Sarah Hagmann von den Grünen, doch sie konnte sich am Ende mit 31,6 Prozent vorne behaupten.

Stärkste Partei in Binzen sind die Grünen mit 35,8 Prozent der Zweitstimmen. Zunächst seien sie im Verlauf der Auszählung von 39,2 auf 35,8 Prozent gefallen – das war kein solches Kopf-an-Kopf-Rennen wie im Land, wie Schneucker erklärte: „Im Wahlkreis ging es knapper zu.“ In ganz Baden-Württemberg kam die Partei auf 30,2 Prozent. Auf die Frage, ob Binzen „grüner“ ist als andere Gemeinden im Wahlkreis Lörrach-Müllheim antwortet Schneucker: „Gute Frage, früher war Binzen ja eher rot“. Wenn er mit den Leuten spreche, von denen er weiß, dass sie die Grünen wählten, falle ihm auf, dass die Differenzen relativ gering seien und das es eher „Realo-Grüne“ seien.

Die Wahlbeteiligung in Binzen lag am Sonntag bei 75,3 Prozent, landesweit waren es 69,6 Prozent. Verglichen mit der Landtagswahl 2021 ist die Wahlbeteiligung in Binzen gestiegen, die damals bei 69,7 lag.

Wahlbeteiligung in Binzen erneut über dem Landesschnitt

Fleißiger gewählt hatten die Bürger Binzens aber auch 2021, damals lag der Landesschnitt bei 63,8 Prozent. „Die Wähler haben gewusst, es wird knapp – da wollten sie mitentscheiden“, sagt Schneucker über die hohen Wahlbeteiligung bei dieser Landtagswahl. Ob Wähler von CDU- oder Grünen auch deshalb fleißig zur Urne schritten, um eine zu starke AfD zu verhindern oder auch um einer möglicherweise motivierten AfD-Wählergruppe etwas entgegen zu setzen, vermochte Binzens Bürgermeister nicht zu sagen.

Doch Schneucker hat dazu eine Theorie, die allein auf seiner Vermutung basiert, wie er betonte: Wären die Umfrageergebnisse so geblieben wie noch Wochen zuvor, mit einem Vorsprung der CDU von etwa acht Prozent, dann hätten womöglich weniger Bürger ihre Stimme abgegeben. „Was mich sehr freut ist die hohe Wahlbeteiligung. Und dass die AfD in Binzen nur auf 13 Prozent kommt“, stellte er fest.