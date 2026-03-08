Landtagswahl in Baden-Württemberg: Teufel gewinnt in Dunningen

1 Das Rathaus in Dunningen Foto: Otto Stefan Teufel und die CDU holen in Dunningen sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen das beste Ergebnis.







Link kopiert



Stefan Teufel und die CDU liegen in Dunningen bei den Erst- (41,7 Prozent) wie bei den Zweitstimmen (36,4) vorne. Artur Eichin kommt auf 16,4 Prozent der Stimmen, während Emil Sänze hier 21,3 Prozent der Erststimmen erreicht. Bei den Zweitstimmen hingegen bleibt die AfD (22,4) knapp hinter den Grünen (23,2). Daniel Karrais (9,1) und die FDP (5,5) bleiben deutlich zurück, gefolgt von Ali Zarabi (4,7) und der SPD (3,5) sowie Daniel Hettich (2,4) und Die Linke (2,1).