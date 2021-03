1 SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch sitzt am Wahlabend im Landtag. Foto: dpa/Felix Kästle

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch wiederholt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg das desaströse Ergebnis von 2016. Dennoch könnte er Minister in der neuen Landesregierung werden.

Stuttgart - Er hat noch mal alles gegeben. Alle 70 Wahlkreise im Land hat Andreas Stoch seit Januar abgeklappert. Bis zuletzt hat er – Corona hin oder her – Rosen auf Wochenmärkten verteilt. Am Tag vor der Wahl ist der SPD-Spitzenkandidat mit seinem engsten Wahlkampfteam in der Fußgängerzone der Heimatstadt Heidenheim aufgetreten: mit seinem Sohn und den drei Töchtern. Was hat es gebracht? Scheinbar wenig.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen