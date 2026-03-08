Landtagswahl in Baden-Württemberg: So haben Ihr Wahlkreis und Ihre Gemeinde gewählt

Wie geht die Landtagswahl Baden-Württemberg bei Ihnen vor Ort aus? Hier berichten wir die Ergebnisse für alle 1101 Gemeinden – auch schon als Zwischenstand.

Baden-Württemberg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Welche Partei liegt bei der Landtagswahl 2026 in Ihrer Stadt vorn, wie schneiden die Direktkandidierenden ab? Das berichten wir für alle 1101 Kommunen in Baden-Württemberg – samt Zwischenständen, sobald mindestens ein Wahlbezirk in einer Gemeinde ausgezählt ist. Bis dahin zeigen wir am Sonntagnachmittag historische Wahlergebnisse und benennen die Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort.

Den aktuellen Auszählungsstand in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Wahlkreis können Sie über unsere Suche abrufen. Geben Sie dafür einfach den Ort ein, der Sie interessiert. Mit einem Klick auf „Wahlergebnisse anzeigen“ öffnet sich ein Artikel, in dem Sie alle Details in Text und Grafiken nachlesen können – vom ersten Zwischenstand bis zum fertig ausgezählten Ergebnis.

Aktuelle Nachrichten, Prognosen und Hochrechnungen am Wahltag finden Sie in unserem Liveblog für Baden-Württemberg. Im Angebot haben wir außerdem Liveticker für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen sowie für den Wahlkreis Lörrach. Auf unserer Themenseite zur Landtagswahl versammeln wir außerdem aktuelle und archivierte Berichte zur Wahl.

Bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg gibt es erstmals Erst- und Zweitstimmen so wie bei der Bundestagswahl – bisher hatte jede Wählerin und jeder Wähler nur eine Stimme für die Direktkandidierenden.

Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).