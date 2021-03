Niedrigste Inzidenz in BaWü Startsignal für weitere Lockerungen im Kreis Rottweil

Es ist eine Nachricht, die wohl viele herbeigesehnt haben: Ab heute darf der Einzelhandel im Kreis Rottweil wieder öffnen. Die Inzidenz lag fünf Tage in Folge unter 50. Sobald die Zahlen wieder in die Höhe schnellen, wird eine Schließung jedoch unausweichlich sein, kündigt der Landrat schon jetzt an.