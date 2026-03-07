1 Manuel Hagel, Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg und Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen. Foto: Felix Kästle/dpa/Felix Kästle, Bernd Weißbrod/dpa Personen statt Parteien prägen immer öfter die Wahlkämpfe. Ein Politikwissenschaftler benennt Gründe für die Aufholjagd der Grünen kurz vor dem Urnengang im Südwesten.







Der Politologe Joachim Behnke sieht in der unterschiedlichen Wahrnehmung der Spitzenkandidaten einen Hauptgrund für das Zulegen der Grünen in Umfragen kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. „Özdemir ist der ideale Kandidat der Grünen, weil er wie Kretschmann ist. Er kann wirklich als der legitime Erbe von Kretschmann auftreten, was für Wähler wichtig ist, die keine typischen Grünen-Wähler sind“, sagte der Politikwissenschaftler an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen in einem Interview der „Schwäbischen Zeitung“.