Landtagswahl in Baden-Württemberg: Palmer attackiert Grüne Jugend scharf und nimmt Özdemir in Schutz

Kurz nach der Landtagswahl veröffentlicht die Grüne Jugend ein Statement, in dem sie Forderungen an Wahlsieger Cem Özdemir formuliert. Tübingens OB Boris Palmer findet das frech.
Tübingens OB Boris Palmer (parteilos) hat nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erneut scharfe Kritik an der Grünen Jugend geübt. Auf Facebook schrieb er am Montagmorgen: „Immerhin, bis zum Wahlabend 19 Uhr haben sie geschwiegen. Man hätte denken können, sie freuen sich nun über einen unglaublichen, historischen Sieg. Pustekuchen.“