Landtagswahl in Baden-Württemberg: Nach Wahldebakel kündigt FDP-Landeschef Rülke Rücktritt an

1 FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke hatte seinen Rücktritt bereits angedeutet, nun machte er reinen Tisch. Foto: LICHTGUT Laut den aktuellen Hochrechnungen verpasst die FDP nach der Landtagswahl erstmals den Einzug ins Parlament. FDP-Chef Hans-Urlich zieht daraus jetzt Konsquenzen.







FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke hat sich im TV zu der aktuellen Hochrechnung nach dem desaströsen Abschneiden der Liberalen geäußert, wonach diese mit 4,5 Prozent erstmals in der Geschichte den Einzug in den Landtag verpassen. „Im Moment ist das kein angenehmer Abend“, sagte Rülke. Mit dem Ergebnis ende „eine Tradition hier in Baden-Württemberg.“ Später am Abend hatte er seinen Rücktritt vom Landesvorsitz angekündigt. Das erklärte der 64-Jährige in Stuttgart.