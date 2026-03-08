Landtagswahl in Baden-Württemberg: „Kommt nicht infrage“ – Manuel Hagel lehnt AfD-Angebot ab

1 Manuel Hagel liegt mit der CDU laut Hochrechnungen nur auf Rang zwei in Baden-Württemberg. Foto: AFP/SILAS STEIN Die AfD könnte ihr Ergebnis bei der Landtagswahl fast verdoppeln. Was CDU-Spitzenkandidat Hagel und AfD-Kandidat Frohnmaier dazu sagen.







CDU-Landeschef Manuel Hagel hat ausgeschlossen, sich mit Hilfe der AfD zum Regierungschef in Baden-Württemberg küren zu lassen. „Für mich ist kein Amt der Welt so wichtig, dass ich mich mit Stimmen der AfD dort hineinwählen lasse“, sagte der CDU-Spitzenkandidat im SWR. „Es kommt für mich nicht infrage, dass ich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt werden würde, auch wenn’s die rechnerische Möglichkeit gibt.“