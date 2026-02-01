Landtagswahl in Baden-Württemberg: Isch over – für welche Politiker das jetzt gilt

Nach der Wahl macht jeder fünfte Abgeordnete Schluss mit der Politik. Welche Schwergewichte aufhören, wer nach kürzester Zeit aussteigt, und wer endlich rein will.
Dass Winfried Kretschmann (77) seinen Abschied aus der Landespolitik nach 38 Jahren als Abgeordneter und eineinhalb Jahrzehnten als Regierungschef und Landesvater mit einem weiteren Superlativ krönen kann, hat er einem Ossi zu verdanken: seinem langjährigen CDU-Kollegen Rainer Haseloff aus Magdeburg. Denn der hat Ende Januar, acht Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, seinem bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze das Amt des Ministerpräsidenten überlassen und scheidet vor dem Ende seiner letzten Wahlperiode aus. Die Folge für Kretschmann: Er wird für seine letzten Amtsmonate noch zum dienstältesten Ministerpräsidenten der Republik.