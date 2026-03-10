Eklat auf Wahlparty? : Ostelsheimer Bürgermeister stützt Palmers Geschichte

Tübingens OB Boris Palmer sagt, auf der Wahlparty der Grünen in Stuttgart von Mitgliedern der Grünen Jugend angegangen worden zu sein. Ein prominenter Zeuge stützt seine Schilderung.
Die Aufregung um Tübingens OB Boris Palmer reißt nach der Landtagswahl nicht ab. Wie der Ex-Grüne berichtete, sei er am Wahlsonntag auf der Wahlparty der Grünen in der Stuttgarter Staatsgalerie von mutmaßlichen Mitgliedern der Grünen Jugend zum Gehen aufgefordert worden. Auch gegenüber unserer Zeitung hatte er geschildert, im Foyer von zwei jungen Männern konfrontiert worden zu sein, die er der Grünen Jugend zurechne.