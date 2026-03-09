Landtagswahl in Albstadt: AfD ist in Wahllokalen stark

AfD-Wähler geben ihre Stimme verstärkt im Wahllokal ab; die CDU holt ihren Sieg in Albstadt durch die Briefwähler. Eine Analyse des Wahlergebnisses.
Die Landtagswahl 2026 in Albstadt ging reibungslos über die Bühne. In den Wahllokalen habe es keine nennenswerten Vorfälle gegeben, wie Stadtsprecherin Mona Lehmann am Montag auf Anfrage berichtet. Auch bei der Auszählung habe es trotz des neuen Wahlrechts keine Verzögerung gegeben. Das Zweistimmenwahlrecht sei insbesondere den erfahrenen Wahlhelfern von Bundestagswahlen bekannt gewesen.