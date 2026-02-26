Landtagswahl im Zollernalbkreis: „Wir brauchen einen Politikwechsel“

Albrecht Raible tritt für die FDP im Wahlkreis Balingen als Direktkandidat an. Der 40-Jährige will die kommunale Selbstverwaltung wieder stärken.
Schwarz-Gelb ist jetzt nicht illusorisch, aber doch eher unwahrscheinlich“, entgegnet Albrecht Raible auf die Frage, ob der Traum einer schwarz-gelben Regierung in Baden-Württemberg noch am Leben ist. Für realistischer hält der Kandidat von der Zollernalb eine Deutschland-Koalition gemeinsam mit den Sozialdemokraten. „Mit der SPD sind wir nicht spinnefeind“, stellt Raible klar. Es gebe da durchaus Schnittmengen – und überhaupt, würde er es als „Lebendigkeitszeichen der Demokratie“ deuten, wenn es am Ende zwei Möglichkeiten für eine Regierungsbildung gäbe.