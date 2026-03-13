Landtagswahl im Zollernalbkreis: Wenn das Gesicht der Kandidatin brennt

Immer wieder werden Wahlplakate zerstört oder abgerissen. Jene von Katja Weiger-Schick (SPD) wurden zuletzt gar angezündet. Was macht das mit einem?
Katja Weiger-Schick klingt gefasst am Telefon, drei Tage nach der Wahl. Draußen ziehen graue Wolken auf, die ersten Sonnentage des Frühlings machen eine Pause. Ein bisschen so, als hätte sich das Wetter auf das einstellen wollen, was Weiger-Schick zu erzählen hat. Allzu lang ist es nämlich nicht her, als in der Goethestraße in Tailfingen ihr Gesicht wortwörtlich in Flammen stand.