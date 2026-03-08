Landtagswahl im Zollernalbkreis: Der Kreis erlebt sein blaues Wunder

Kleines Plus für die CDU, großer Aufschwung für die AfD und ein desaströses Ergebnis der SPD im Wahlkreis 63 Balingen
Wahlen haben bisweilen den Ruf, nicht das spannendste Unterfangen einer Demokratie zu sein. Die gestrige Wahl dürfte dieses Image hingegen gewaltig entstaubt haben. Nicht nur landesweit glich die Auszählung am Wahlabend einem waschechten Krimi, auch im Wahlkreis 63 Balingen dürfte so manches Ergebnis für Überraschungen gesorgt haben – je nach parteipolitischem Blickwinkel im positiven wie negativen Sinne.