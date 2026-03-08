Landtagswahl im Zollernalbkreis: AfD ist fast überall in den Kommunen zweite Kraft

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist über die Bühne gegangen. Das sind die Auffälligkeiten im hiesigen Wahlkreis. Ein Blick in die einzelnen Kommunen.
Es dauerte nicht allzu lange, bis die ersten Bezirke im Zollernalbkreis ausgezählt waren am Wahlsonntag. Um 18.42 Uhr gingen die Ergebnisse aus Unterdigisheim ein. Im Meßstetter Teilort siegte CDU-Kandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut, dahinter folgte mit 33,8 Prozent AfD-Mann Hans-Peter Hörner. Ein ähnliches Bild gab es am Ende auch im gesamten Wahlkreis 63, die CDU ist vor der AfD angesiedelt. Aber hier und da dann doch auch knapp.