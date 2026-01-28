Landtagswahl im Kreis Lörrach: Junge Menschen sollen Lust bekommen, mitzureden

Im Rahmen von „Politik & Pizza“ im Kreis Lörrach sind junge Menschen eingeladen, mit Landtagskandidaten zu diskutieren.
Politik muss nicht trocken sein – das will die Veranstaltungsreihe „Politik & Pizza“ zeigen. Die AG Jugend im Landkreis Lörrach lädt junge Menschen im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März 2026 dazu ein, in entspannter Atmosphäre bei Pizza und Getränken direkt mit Landtagskandidierenden ins Gespräch zu kommen. Das Format richtet sich gezielt an Erst- und Jungwählende und setzt auf Dialog.