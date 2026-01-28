Landtagswahl im Kreis Lörrach: Junge Menschen sollen Lust bekommen, mitzureden

Politik muss nicht trocken sein – das will die Veranstaltungsreihe „Politik & Pizza“ zeigen. Die AG Jugend im Landkreis Lörrach lädt junge Menschen im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März 2026 dazu ein, in entspannter Atmosphäre bei Pizza und Getränken direkt mit Landtagskandidierenden ins Gespräch zu kommen. Das Format richtet sich gezielt an Erst- und Jungwählende und setzt auf Dialog.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt: Am Freitag, 6. Februar, in Lörrach (Albert-Schweitzer-Schule), am Montag, 23. Februar, in Kandern (August-Macke-Schule), am Dienstag, 24. Februar, in Schopfheim (Jugendzentrum) sowie am Freitag, 27. Februar, in Rheinfelden (Bürgersaal). Alle Abende beginnen um 18 Uhr und enden um 21 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Eingeladen sind alle jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, unabhängig vom Wohnort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ältere Gäste bleiben bewusst außen vor – so entsteht ein geschützter Raum für junge Menschen, in dem Fragen offen gestellt und politische Themen diskutiert werden können.

Gut informiert sein

Die Abende beginnen mit einer kurzen Begrüßung durch die AG Jugend, in Kandern zusätzlich durch Bürgermeisterin Simone Penner und in Rheinfelden durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Ein verständliches Erklärvideo der Landeszentrale für politische Bildung sorgt dafür, dass alle Teilnehmer gut informiert in den Abend starten – egal, ob sie sich zum ersten Mal mit der Landtagswahl beschäftigten oder schon politisch interessiert sind.

Anschließend stellen sich die Kandidierenden der verschiedenen Parteien jeweils in einer Minute vor. Danach beginnt der Kern des Formats: In vier Runden von jeweils etwa 30 Minuten können die Jugendlichen bei Pizza mit den Politikerinnen und Politikern diskutieren, nachhaken und ihre eigenen Themen einbringen. Die Teilnehmenden wechseln selbstständig die Tische und entschieden, mit welchen Parteien sie sprechen wollen.

Fakten statt Fake-News

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema „Fakten statt Fake News“. Zur Unterstützung wird der Chatbot Perplexity genutzt, der gezielt für das Format vorbereitet ist. An jedem Tisch steht hierfür ein Faktenchecker mit Laptop und Internetzugang zur Verfügung. Die Jugendlichen können jederzeit einen Faktencheck einfordern und Aussagen direkt überprüfen lassen. Klassische Wahlkampfmaterialien wie Flyer oder Plakate werden bewusst nicht verwendet – im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche und ehrliche Antworten.

Mit dabei sind Kandidaten unter anderem von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke, Freien Wählern, AfD, Volt und der Partei der Humanisten. Nach der Verabschiedung der Landtagskandidaten gegen 20.30 Uhr geht der Abend für die Jugendlichen weiter: Beim Cool-Down mit Musik, Gesprächen und interaktiven Umfragen können Eindrücke geteilt und Fragen weiter diskutiert werden. „Politik & Pizza“ verfolgt ein Ziel: Junge Menschen sollen Lust bekommen, mitzureden, mitzuentscheiden und wählen zu gehen. Die AG Jugend im Landkreis Lörrach will sie dabei unterstützen, sich eine eigene Meinung zu bilden, demokratische Prozesse zu verstehen und Haltung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu zeigen.

Weitere Informationen zum Kreisjugendreferat und der AG Jugend finden sich unter: www.jugandagenturen.de.