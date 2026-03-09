Landtagswahl im Kreis Freudenstadt: AfD teils stärker als CDU – so wurde in Pfalzgrafenweiler gewählt

Die Stimmen der Landtagswahl sind ausgezählt. In Pfalzgrafenweiler wurde die CDU am meisten gewählt. Aber: In manchen Teilorten gewann die AfD. Hier die Ergebnisse.
Die CDU verteidigte ihren Titel der meistgewählten Partei in Pfalzgrafenweiler mit 34,5 Prozent und gewann 6,5 Prozent im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2021 dazu. Die AfD folgt im Gesamtergebnis mit 27,1 Prozent und verzeichnete ebenfalls einen Zugewinn – auf fast das Doppelte, denn bei der Wahl vor fünf Jahren erzielte die Partei 14,0 Prozent.