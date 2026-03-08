Landtagswahl BW: Grünes Wunder im Südwesten

Der grüne Realo Cem Özdemir hat das praktisch Unmögliche geschafft: er beerbt Winfried Kretschmann als Ministerpräsident. Eine veritable Sensation, meint Chefredakteur Joachim Dorfs.
Die Grünen haben es geschafft, auf den allerletzten Metern an der bereits weit enteilten CDU vorbeizuziehen. Dass nun Cem Özdemir die Nachfolge von Winfried Kretschmann antritt, ist eine veritable Sensation. Einer der Gründe: Im Laufe der Wochen konzentrierte sich der Wahlkampf immer stärker auf das Duell zwischen den Spitzenkandidaten Özdemir und Manuel Hagel. Es wirkte weniger wie eine Landtagswahl, in der um Mandate im Landtag gerungen wird, sondern wie eine Stichwahl um den Ministerpräsidentenposten im Südwesten.