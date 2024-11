Landtagswahl BW 2026: Andreas Braun will in den Landtag

Andreas Braun will in den Landtag

1 Andreas Braun will Landtagsabgeordneter werden. Foto: Andreas Braun

Der Unterkirnacher Bürgermeister bewirbt sich um die CDU-Nominierung zur Landtagswahl 2026.









Andreas Braun will Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg werden. Das teilte der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Unterkirnach jetzt der Öffentlichkeit mit. „Ich werde mich ganz offiziell bei der CDU im Wahlkreis Villingen-Schwenningen bewerben und sehe gute Chancen für eine erfolgreiche Nominierung“, sagte Braun und weiter: „Meine Kandidatur ist ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit zu meiner Heimat. Ich möchte im Stuttgarter Landtag dafür arbeiten, dass unsere Region eine Zukunft hat und weiterhin so liebens- und lebenswert bleibt“, erklärte der Kandidat.