Landtagswahl Baden-Württemberg: SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch kündigt Rückzug an

Historisches Tief für die SPD: Angesichts des sich abzeichnenden Wahldebakels im Südwesten will Landes- und Fraktionschef Stoch Konsequenzen ziehen.
Stuttgart - Angesichts des sich abzeichnenden historisch schlechten Wahlergebnisses für die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg will Landespartei- und Fraktionschef Andreas Stoch zurücktreten. Das kündigte er vor Anhängern in Stuttgart an. Er wolle der Partei und der Fraktion eine Neuaufstellung vorschlagen. "Viele Menschen in diesem Land brauchen eine starke, eine wieder erstarkende SPD", sagte er. Er werde die Neuaufstellung nach Kräften unterstützen.