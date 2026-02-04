Landtagswahl Baden-Württemberg: So sehen die Wahlprogramme als KI-Bilder aus

KI-Forscher haben mithilfe von ChatGPT die Programme für die Landtagswahl visualisiert. Die Ergebnisse sind nun in der VHS Stuttgart zu sehen. Was ist aus ihnen zu lesen?
Bei der CDU schwirren Drohnen über der Stadt, bei der AfD raucht es im Hintergrund aus einem Kraftwerk, bei der Linken treffen sich die Menschen in Gemeinschaftsgärten. So würde es in Baden-Württemberg aussehen, sollten die Parteien ihre Vorstellungen nach der Landtagswahl konsequent umsetzen können. Zumindest, wenn es nach den KI-generierten Bildern des Instituts für Demokratie und Künstliche Intelligenz (IDemKI) geht.