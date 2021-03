Welche Partei hat bei der Landtagswahl in Lahr/Schwarzwald die meisten Stimmen geholt? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Hier geht es zum aktuellen Wahlergebnis.

Lahr/Schwarzwald - Am 14. März wird in Baden-Württemberg gewählt – auch in Lahr/Schwarzwald. Auch hier entscheidet sich, ob Winfried Kretschmann (Grüne) im Amt bleibt. Die CDU schickt ihre Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ins Rennen. Außerdem: Was machen AfD, SPD, FDP und Linkspartei?

Bei der Landtagswahl 2016 holten die Grünen in Lahr/Schwarzwald 28,1 Prozent der Stimmen, die CDU kam auf 21,2 Prozent.

Auf dieser Seite sehen Sie den aktuellen Stand in Lahr/Schwarzwald. Wir zeigen die Stimmenanteile von Grünen, CDU, AfD, SPD, FDP, Linkspartei und Sonstigen.

Außerdem vergleichen wir das Ergebnis bei der Landtagswahl mit dem von 2016 – und zeigen, wie die Wählerinnen und Wähler in Lahr/Schwarzwald verglichen mit dem gesamten Wahlkreis abgestimmt haben.

