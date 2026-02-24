Landtagswahl Baden-Württemberg: „Nichts damit zu tun“ – CDU verbittet sich Unterstützung von AKP-Abgeordneten

Der türkische AKP-Abgeordnete Mustafa Varank hat am Wochenende indirekt eine Nähe zur CDU zum Ausdruck gebracht. Nun meldet sich CDU-Kandidat Manuel Hagel zu Wort.
Ein türkische Politiker macht bei seiner Rede keinen Hehl daraus, warum er in der heißen Phase des baden-württembergischen Wahlkampfs in einer Moschee in Esslingen eine Rede hält: „Die türkischen Mitbürger werden bei dieser Wahl demonstrieren, dass sie einen Einfluss auf die deutsche Politik nehmen können“, sagt der Redner auf Türkisch. Er heißt Mustafa Varank. Der 50-jährige Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP zählte lange Zeit zu den Chefstrategen des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er war unter anderem Wissenschafts- und Technologieminister.