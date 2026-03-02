Landtagswahl Baden-Württemberg: Hagel wollen, aber SPD wählen – Was Taktikfüchse jetzt umtreibt

Für die Gruppe der strategischen Wähler ergeben sich bei dieser Landtagswahl ganz neue und überraschende Möglichkeiten. Ein Leitfaden für Wähler mit einem Augenzwinkern.
Nach Parteivorliebe und politischer Überzeugung wählen kann ja jeder. Wahltage sind auch immer etwas für Taktikfüchse. Zehn bis 20 Prozent der Wähler, das weiß man aus Umfragen, wählen rein strategisch, 20 bis 25 Prozent betreiben Stimmensplitting. Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag ist das durch die Einführung des Zwei-Stimmen-Wahlrechts in Baden-Württemberg erstmals möglich.