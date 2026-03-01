Landtagswahl am 8. März: Erstwähler haben in Balingen viele Fragen

Knapp 100 Schüler aus dem Zollernalbkreis haben die Gelegenheit bekommen, sich mit den Kandidaten aus zwei Wahlkreisen zu unterhalten. Das Angebot kam gut an.
Wo muss ich wählen? Was bedeuten Erst- und Zweitstimme? Was für Entscheidungen werden im Landtag überhaupt getroffen? Diese und viele weitere Fragen dürfte sich vor allem die Gruppe der 16- und 17-Jährigen im Südwesten kurz vor der Landtagswahl stellen. In Balingen hat das Kreisjugendreferat des Landratsamtes am Freitag die Dialogveranstaltung „Ansprechbar“ exakt für diese Gruppe organisiert, die am 8. März erstmals ihr Kreuzchen machen dürfen.