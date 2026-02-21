Landtagswahl am 8. März: Das gilt für Wahlplakate in Oberndorf – Aufkleber, Abstände und Regeln

Was hat es mit den Aufklebern auf den Wahlplakaten in Oberndorf auf sich? Und darf man sein Plakat tatsächlich direkt neben ein Wahllokal hängen? Die Stadtverwaltung klärt auf.
Warum werden in Oberndorf Aufkleber für die Plakate verwendet? Sind die Wahlplakate mit Aufkleber genehmigt und die anderen nicht? Wer überprüft das? Und darf ein Wahlplakat tatsächlich so nah an der Flößerhalle in Altoberndorf hängen, die am 8. März zum Wahllokal wird? Diese Fragen kamen im Gemeinderat auf. Wir erkundigen uns nach den genauen Regelungen.