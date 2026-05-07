Landtagswahl: AfD feiert Umfragehoch in Sachsen-Anhalt

Die AfD erreicht in Sachsen-Anhalt laut einer Umfrage 41 Prozent und liegt deutlich vor der CDU. Was bedeutet das für den anstehenden Wahlkampf und die Chancen auf eine Alleinregierung?
Magdeburg/Berlin - Ulrich Siegmund auf 1, Sven Schulze auf 2 - bei einer Wahlarena der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt vor wenigen Tagen zog AfD-Spitzenkandidat Siegmund bei der Auslosung der Redner-Reihenfolge die 1. Den ganzen Abend lang stand das Schild mit der Zahl vor dem Mann, der Sven Schulze (CDU) das Amt des Ministerpräsidenten abjagen will. Schulze kam jeweils nach seinem Herausforderer zu Wort. Die Auslosung war purer Zufall, zumal die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen, FDP und Linken auch dabei waren. Doch das Bild mit der 1 vor Ulrich Siegmund bleibt.