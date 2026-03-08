Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen? Im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexandra Hermann für die Linke

Christiane Fichter für die Partei „Volt“

Christine Treublut für die SPD

Guido Wolf für die CDU

Jens Metzger für die Grünen

Kay Rittweg für die AfD

Nikolai Reith für die FDP

Wer für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Aldingen - Balgheim - Blumberg - Bubsheim - Buchheim - Bärenthal - Böttingen - Deilingen - Denkingen - Donaueschingen - Durchhausen - Dürbheim - Egesheim - Emmingen-Liptingen - Fridingen an der Donau - Frittlingen - Geisingen - Gosheim - Gunningen - Hausen ob Verena - Hüfingen - Immendingen - Irndorf - Kolbingen - Königsheim - Mahlstetten - Mühlheim an der Donau - Neuhausen ob Eck - Reichenbach am Heuberg - Renquishausen - Rietheim-Weilheim - Seitingen-Oberflacht - Spaichingen - Talheim - Trossingen - Tuttlingen - Wehingen - Wurmlingen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen die meisten Stimmen (29,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen zusammen auf 57,4 Prozent.

Wer den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Guido Wolf für die CDU

Rüdiger Klos für die AfD

Niko Reith für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 60,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

