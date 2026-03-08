Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Hechingen-Münsingen

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Hechingen-Münsingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Hechingen-Münsingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Hechingen-Münsingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Hechingen-Münsingen? Im Wahlkreis Hechingen-Münsingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Gräff für die AfD

Cindy Holmberg für die Grünen

Julius Schädler für das BSW

Manuel Hailfinger für die CDU

Sonja Schneiderat für die Linke

Timm Kern für die FDP

Yannik Hummel für die SPD

Wer für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Bad Urach - Burladingen - Dettingen an der Erms - Engstingen - Eningen unter Achalm - Gomadingen - Grabenstetten - Grafenberg - Hayingen - Hechingen - Hohenstein - Hülben - Jungingen - Lichtenstein - Mehrstetten - Metzingen - Münsingen - Pfronstetten - Riederich - Römerstein - Sonnenbühl - St. Johann - Trochtelfingen - Zwiefalten

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Hechingen-Münsingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Hechingen-Münsingen die meisten Stimmen (31,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Hechingen-Münsingen zusammen auf 56,6 Prozent.

Wer den Wahlkreis Hechingen-Münsingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Hechingen-Münsingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Cindy Holmberg für die Grünen

Rudi Fischer für die FDP

Manuel Hailfinger für die CDU

Joachim Steyer für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Hechingen-Münsingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Hechingen-Münsingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 64,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

